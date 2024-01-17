CNN: Трамп покинул суд в Нью-Йорке после заседания по иску Кэролл

Бывший президент США Дональд Трамп ушел из здания федерального суда в Нью-Йорке, где проходило заседание по делу писательницы Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей политика в изнасиловании и клевете. Об этом сообщил телеканал CNN.

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По данным канала, политик не сообщил, планирует ли он участвовать в заседании 17 января, но сказал, что не будет присутствовать на слушаниях 18 января из-за поминальной службы в честь его тещи — Амалии Кнавс. Адвокат Трампа Алина Хабба пыталась уговорить судью Льюиса Каплана переноса заседания с 18 на 19 января, чтобы позволить подсудимому ежедневно присутствовать на слушаниях. Но судья отказался переносить заседание, подчеркнув, что не препятствует посещению Трампом суда.

На слушаниях 16 января было сформировано жюри присяжных. В отличие от суда по делу о мошенничестве при оценке активов Trump Organization, судья не стал вводить каких-либо ограничений и правил, касающихся выступления Трампа в суде.