Финляндия отказалась открыть границу с РФ в феврале

Правительство Финляндии приняло решение, что не будет открывать КПП на границе с Россией в феврале. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, власти республики приняли решение не открывать границу даже на короткий срок.

Напомним, что в 2023 году финская сторона закрыла на российско-финской границе контрольно-пропускные пункты «Куусамо», «Салла», «Вартиус». Затем был закрыт КПП «Райя-Йоосеппи».

Позже пункты были открыты на короткий срок, а затем снова закрыты, на период с 15 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.

11 января министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен (представитель правой партии «Истинные финны») сообщила, что закрытие границы с РФ будет продлено еще на месяц, до середины февраля.