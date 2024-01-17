Зеленский оценил возможность Трампа прекратить военные действия на Украине

План Дональда Трампа по завершению военных действий на Украине приведет к ее захвату и угрозам для НАТО. Так президент Владимир Зеленский оценил заявление американского политика, что он сможет прекратить вооруженные действия через переговоры с российским и украинским лидерами, передает «Страна.ua».

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В пересказе Зеленского Трамп обещал принудить Киев остановиться, угрожая отобрать имеющиеся у страны ресурсы, а также предупредить Россию о передаче Украине большего вооружения при отказе прекратить специальную военную операцию.

«Тогда вопрос: что будет делать Трамп после этого, если после Украины Россия оккупирует страну НАТО», — заявил украинский лидер.

По его словам, в таком случае Российская армия сможет за определенное время взять под контроль все территории Украины.

«И потому я скажу так, как мне отец всегда говорил: "Сначала подумай — потом говори", — посоветовал Зеленский.

Ранее Трамп рассказал, что имеет прекрасные отношения с Владимиром Путиным и никогда не допустил бы начала украинского конфликта.