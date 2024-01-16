Греческий сухогруз подвергся ракетной атаке у берегов Йемена

Хуситы обстреляли в Красном море греческий сухогруз Zografia, шедший под флагом Мальты. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Источники пояснили, что корабль направлялся из Вьетнама в Израиль. Ракетная атака была произведена, когда судно находилось в 76 морских милях (около 140 км) от йеменского порта Салиф в мухафазе (провинции) Ходейда.

В Управлении морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) уточнили, что инцидент произошел в 11:00 по Гринвичу (14:00 по Москве).

В ведомстве заметили, что на борту было 24 человека экипажа. Никто из них, по предварительным данным, не пострадал.

Напомним, что война на Ближнем Востоке началась 7 октября 2023 года. В ноябре, после того, как ЦАХАЛ ввел войска в сектор Газа, хуситы стали атаковать корабли в Красном море.

Представители движения «Ансар Алла» заявили, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не выведет все подразделения из анклава.