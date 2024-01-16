Фицо поддержал предложение Венгрии по финансированию Украины

Словакия считает рациональными и здравыми предложения Венгрии по изменению бюджета ЕС и финансированию Украины. Об этом сказал словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

«Те предложения, которые премьер-министр сделал и сделает в связи с изменением бюджета ЕС, ещё раз подчеркну, мы считаем здравыми и рациональными», — цитирует Фицо РИА Новости.

Он напомнил, что Брюссель удерживает большие объёмы денег, предназначенных для Венгрии, потому что она «сражается за суверенитет страны».

Сама Словакия при этом предпочла бы большего количества денег в европейском бюджете на борьбу с нелегальной миграцией, подчеркнул политик.