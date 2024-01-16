В Швеции заявили о преувеличенных опасениях насчет вероятности мировой войны

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал преувеличенными опасения в обществе предстоящей мировой войны. Lenta.ru
"Я не волнуюсь, но, с другой стороны, однако мы по-разному обеспечиваем повышенную готовность. Сейчас ничто не говорит о том, что война уже на пороге, но совершенно очевидно, что риск возникновения войны в нашей части мира значительно возрос", - заявил глава правительства в программе Sveriges radio. ТАСС
Ранее министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин призывал сограждан быть готовыми к войне. Главнокомандующий Вооруженными силами страны Микаэль Бюден, в свою очередь, признавал, что ситуация стала очень серьезной. Российская газета