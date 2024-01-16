Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что имеет прекрасные отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Видео с выступлением политика после победы на праймериз Республиканской партии в штате Айова публикует Bloomberg на Youtube.

«У меня с Путиным замечательные отношения, мы отлично ладим. И это хорошо, а не плохо», — заявил бывший президент.

Трамп отметил, что никогда не допустил бы начала украинского конфликта, а после своей победы на президентских выборах в США в 2024 году смог бы поспособствовать его скорейшему окончанию.