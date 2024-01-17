Стало известно о готовности Орбана сменить позицию по конфликту на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже показал ЕС , что готов отказаться от противодействия оказанию военной и денежной помощи Украине со стороны Евросоюза ради политических и экономических преференций для Будапешта , но переговоры об этом все еще идут, пишет Politico. Lenta.ru

«Орбан приближается к компромиссу по использованию [предназначающихся для Венгрии] денег из бюджета Евросоюза, даже несмотря на то, что сделка, возможно, не будет соответствовать требованиям, которые венгерский премьер выдвинул в прошлом месяце... Евросоюз сейчас уверен, что сделку [с Орбаном] могут заключить в течение следующих нескольких недель», — отмечается в статье. Газета.Ru