Депутат Европарламента назвал уехавших в ЕС украинцев трусами

Эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон назвал трусами украинских мужчин, которые уехали в ЕС во время мобилизации, и призвал выслать их на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию заседания Европарламента.

Мадисон обратил внимание на недавнее заявление Владимира Зеленского, что в 2024 году ВСУ потребуются 450-500 тысяч новобранцев.

«Им нужны люди, потому что тысячи погибли. Но в Европе есть около 800 тысяч человек, нарушивших закон Украины и бежавших из страны как трусы», - заявил депутат.

Ранее на Украине представили законопроект, уменьшающий нижнюю планку призывного возраста с 25 до 27 лет и упрощающий процедуру вручения повесток.