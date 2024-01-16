Депутат Европарламента назвал уехавших в ЕС украинцев трусами
Эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон назвал трусами украинских мужчин, которые уехали в ЕС во время мобилизации, и призвал выслать их на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию заседания Европарламента.
Мадисон обратил внимание на недавнее заявление Владимира Зеленского, что в 2024 году ВСУ потребуются 450-500 тысяч новобранцев.
«Им нужны люди, потому что тысячи погибли. Но в Европе есть около 800 тысяч человек, нарушивших закон Украины и бежавших из страны как трусы», - заявил депутат.
Ранее на Украине представили законопроект, уменьшающий нижнюю планку призывного возраста с 25 до 27 лет и упрощающий процедуру вручения повесток.
Если законопроект примут, электронные повестки начнут получать военнообязанные украинцы, живущие за границей. Также законопроект предлагает запретить украинцам получать некоторые консульские услуги (к примеру, оформлять новые загранпаспорта) за границей без военно-учетных документов.