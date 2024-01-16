Столтенберг заявил о поводе для оптимизма в ситуации на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что видит «повод для оптимизма» в ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Столтенберг рассказал, что «прекрасно начал день» и провел встречу с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
«Несмотря на серьезную боевую ситуацию, есть повод для оптимизма: Украина сохраняет свою независимость», — заявил генсек НАТО.
О встрече с Зеленским в Давосе также рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он пообещал ему, что Вашингтон будет и дальше поддерживать Украину несмотря на споры в Конгрессе по утверждению нового пакета помощи для Киева. По его словам, администрация президента США Джо Байдена тесно сотрудничает с американским парламентом по этому вопросу. Также Блинкен выразил надежду, что Евросоюз тоже продолжит финансирование Украины.