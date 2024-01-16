О встрече с Зеленским в Давосе также рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он пообещал ему, что Вашингтон будет и дальше поддерживать Украину несмотря на споры в Конгрессе по утверждению нового пакета помощи для Киева. По его словам, администрация президента США Джо Байдена тесно сотрудничает с американским парламентом по этому вопросу. Также Блинкен выразил надежду, что Евросоюз тоже продолжит финансирование Украины.