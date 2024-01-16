Немецкий политик дала совет Украине насчет мира с Россией

Чтобы начать мирные переговоры с Россией, Украина должна пойти на уступки, считает немецкий политик Сара Вагенкнехт. Свое мнение она высказала в эфире телеканала Tagesschau.

© Газета.Ru

По словам лидера оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт», Украина должна отказаться от перспективы вступления в НАТО. Также она не исключила, что стране придется пожертвовать территориями, которые уже заняли российские войска. Тем не менее она отметила, что для Киева и Запада позиция на переговорах сейчас хуже, чем два года назад.

Идея о том, что поставки оружия помогут улучшить переговорную позицию Украины, не подтвердилась, подчеркнула Вагенкнехт. Она уверена, что в результате таких поставок ситуация, наоборот, обострилась.