Голландский мэр оправдал акцию сожжения Корана

Мэр голландского города Арнем Ахмед Маркуш выступил с оправданием прошедшей в прошлую субботу акции сожжения Корана, заявив, что подобного рода демонстрации не запрещены законом в Нидерландах. Его цитирует газета De Telegraaf.

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«Сожжение Корана не запрещено в Нидерландах, и, следовательно, подпадает под действие права на демонстрации», — написал мэр в пояснительной записке к городскому совету.

Маркуш подчеркнул, что «каким бы нежелательным ни было мнение или действие», в данной ситуации для него важно соблюдение закона.