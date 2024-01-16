В Молдавии вандалы сорвали панно, посвященное маршалу Малиновскому

В городе Бельцы в Молдавии вандалы разрушили панно, посвященное советскому маршалу Родиону Малиновскому. Панно было сорвано со стены на улице города Бельцы, носящей имя маршала.

"Информационная табличка на двух языках - молдавском и русском - содержала информацию о подвигах героя Великой Отечественной войны, среди которых оборона Молдавии в 1941-м году, Сталинградская битва и гениально проведенная в жизнь Ясско-Кишиневская стратегическая наступательная операция", - написал в своем Telegram-канале глава национального оргкомитета "Победа" Молдавии Алексей Петрович.

Он подчеркнул, что истории с повреждением мемориалов советским воинам в Молдавии стали повторяться после того, как к власти в стране пришла президент Майя Санду и ее проевропейская Партия действия и солидарности. При этом вандалов еще ни разу не задерживала и не арестовывала полиция.