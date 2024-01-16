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Сенатор призвал Кулебу самому взять в руки лопату и идти воевать за Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба должен лично взять в руки лопату и пойти воевать за свою страну, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Собеседник отметил, что Кулеба, говоря о готовности бойцов ВСУ обходиться без оружия, заочно отправляет их «на убой».

Сенатор призвал Кулебу самому взять в руки лопату и идти воевать за Украину
© globallookpress.com

Кулеба ненавидит Россию, его совершенно не волнуют жизни украинцев, если он готов толкать их на смерть безоружными. Он готов заставить украинцев идти на убой ради интересов США и Европы. А Украина себя губит, себя разрушает, украинцы воюют против собственной же страны из-за таких, как Кулеба. Пусть Кулеба возьмет лопату и сам пойдет на фронт. А то жертвовать соотечественниками готовы, а он и его дети отсиживаются, — высказался Цеков.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что украинцам не стоит волноваться и впадать в состояние «агонии и депрессии» из-за заявлений Госдепа об уменьшении поддержки Киева. По его словам, речь шла не про 2024 год, а про далекое, но обозримое будущее, когда Украина сможет обеспечивать свои потребности самостоятельно. По мнению дипломата, украинские военные готовы воевать с лопатами в руках, если Запад прекратит поддерживать ВСУ.

При этом он признался, что у Киева нет «плана Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада. По его словам, он попросту не требуется, ведь власти страны абсолютно уверены в плане А.

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