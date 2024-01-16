Сенатор призвал Кулебу самому взять в руки лопату и идти воевать за Украину

Кулеба ненавидит Россию, его совершенно не волнуют жизни украинцев, если он готов толкать их на смерть безоружными. Он готов заставить украинцев идти на убой ради интересов США и Европы. А Украина себя губит, себя разрушает, украинцы воюют против собственной же страны из-за таких, как Кулеба. Пусть Кулеба возьмет лопату и сам пойдет на фронт. А то жертвовать соотечественниками готовы, а он и его дети отсиживаются, — высказался Цеков.