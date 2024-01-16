МИД Ирака обвинил Иран в агрессии против суверенитета страны
Власти Ирака расценивают обстрел Ирана, в результате которого погибли четыре человека, как агрессию и намерены обратиться с жалобой в Совет безопасности ООН. Об этом заявил МИД Ирака, пишет РИА Новости.
Внешнеполитическое ведомство Ирака «решительно осудило иранскую агрессию против города Эрбиль, выражавшуюся в бомбардировке жилых домов баллистическими ракетами».
«Правительство Республики Ирак считает такое поведение агрессией против суверенитета Ирака и безопасности иракского народа. Это оскорбление добрососедства и нарушение безопасности региона», — подчеркивается в заявлении МИД.
Власти Ирака намерены «принять все законные меры, включая подачу жалобы в Совет безопасности ООН», а для расследования нападения и сбора информации и доказательств был сформирован специальный комитет.
«Результаты расследования будут объявлены для информирования иракцев и международного общественного мнения», — заявили в МИД.
Ранее иранский Корпус стражей исламской революции заявил об атаке на «центры шпионажа» в иракском Курдистане. Взрывы раздались у консульства США в городе Эрбиль. В заявлении, которое привело агентство Reuters, отмечалось, что с помощью баллистических ракет был уничтожен «один из главных шпионских штабов израильского Моссада в иракском Курдистане».
Ситуация на Ближнем востоке резко обострилась после того, как представители палестинской организации ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по территории Израиля, им также удалось зайти в ряд городов и захватить заложников. Израиль перешел в состояние войны и начал операцию в секторе Газа. Военные действия сопровождались бомбардировками, масштабными разрушениями и гибелью тысяч мирных жителей в секторе Газа.