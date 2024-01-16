МИД Ирака обвинил Иран в агрессии против суверенитета страны

Власти Ирака расценивают обстрел Ирана, в результате которого погибли четыре человека, как агрессию и намерены обратиться с жалобой в Совет безопасности ООН. Об этом заявил МИД Ирака, пишет РИА Новости.

Внешнеполитическое ведомство Ирака «решительно осудило иранскую агрессию против города Эрбиль, выражавшуюся в бомбардировке жилых домов баллистическими ракетами».

«Правительство Республики Ирак считает такое поведение агрессией против суверенитета Ирака и безопасности иракского народа. Это оскорбление добрососедства и нарушение безопасности региона», — подчеркивается в заявлении МИД.

Власти Ирака намерены «принять все законные меры, включая подачу жалобы в Совет безопасности ООН», а для расследования нападения и сбора информации и доказательств был сформирован специальный комитет.

«Результаты расследования будут объявлены для информирования иракцев и международного общественного мнения», — заявили в МИД.

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции заявил об атаке на «центры шпионажа» в иракском Курдистане. Взрывы раздались у консульства США в городе Эрбиль. В заявлении, которое привело агентство Reuters, отмечалось, что с помощью баллистических ракет был уничтожен «один из главных шпионских штабов израильского Моссада в иракском Курдистане».