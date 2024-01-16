Верховная рада Украины будет рассматривать новую версию законопроекта о мобилизации, не имея сведений о ситуации в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Как сообщает РИА Новости, депутат Андрей Осадчук напомнил, что 90% парламентариев не имеют доступа к военной тайне и будут принимать документ «вслепую».

По мнению Осадчука, вопрос мобилизации должен рассматриваться в четкой привязке к тому, что происходит в украинских войсках, учитывая их потребности и дальнейшие военные планы. Доступа к этой информации у депутатов нет и им каким-то образом придется принимать законопроект.

«Для того, чтобы принимать любое решение по важному вопросу, надо иметь достоверную информацию о том, что, как и где происходит», — добавил депутат.

Осадчук отметил, что членам Рады неизвестны ни формирования подразделений, ни дефицит кадров, ни военные потери. Также не раскрываются размер бюджета ВСУ и военные планы командования.

Напомним, что в конце 2023 года Владимир Зеленский заявил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать еще 450-500 тысяч человек. Правительство внесло на рассмотрение парламента законопроект о мобилизации. Он предлагает отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных граждан регистрироваться в электронном кабинете призывника. Кроме того, документ снижал возраст для мобилизации с 27 до 25 лет.