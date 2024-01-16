Bloomberg: США в Давосе намерены заставить Зеленского перейти к обороне

США хотят смены стратегии Украины с наступления на оборону и сообщат об этом Владимиру Зеленскому в Давосе, заявил колумнист агентства Bloomberg Андреас Клут. Российская газета

По его словам, такое послание Зеленскому планирует передать советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время переговоров на полях форума. RT на русском

Автор статьи отмечает, что Зеленский не хотел бы публично об этом говорить, но смысл подобного решения понимает. Украинский президент чувствует необходимость отрицать тот факт, что конфликт зашел в тупик, поэтому его целью остается «формула мира», которая включает в себя территориальную целостность Украины, евроатлантические гарантии безопасности для нее и специальный трибунал для расследования «военных преступлений» России. Газета.Ru