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Зеленский: опасения Запада из-за РФ привели к тому, что Украина потеряла время

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что опасения Запада по поводу эскалации конфликта на Украине привели к тому, что Киев потерял время в конфликте с Москвой. Его слова приводит Reuters.

Зеленский раскритиковал Запад в Давосе
© Газета.Ru

Также Зеленский заявил, что Запад должен продемонстрировать единство, и призвал к большей поддержке Украины, чтобы гарантировать, что Россия не одержит верх в конфликте.

16 января госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал на Всемирном экономическом форуме в Давосе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Вашингтон продолжит поддержку Киева, несмотря на текущие проблемы в финансировании.

До этого глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о том, что советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан постоянно взаимодействует с офисом президента Украины. Ермак отметил, что на встрече в Давосе с Салливаном стороны обсудили ситуацию на фронте и оборонные нужды страны.

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