В Минобороны Польши высказались о «секретном плане» войны НАТО и России

Странам НАТО надо готовиться к любым сценариям в отношении России из-за усиления российского наступления на Украине. Так о германском «секретном плане» войны НАТО и России высказался министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

«Мы должны быть готовы к любому сценарию», — констатировал он.

Глава Минобороны заверил, что Польша продолжит усилия по модернизации армии страны. Он также отметил, что новое правительство Дональда Туска уже подписало ряд оружейных контрактов, а бюджет оборонного министерства в новом году вырастет на 20 процентов и составит 119 миллиарда злотых (29,5 миллиарда долларов).