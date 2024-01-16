The American Conservative: Йемен встанет в ряд неудач Байдена

Йемен может встать в один ряд с другими внешнеполитическими неудачами президента США Джо Байдена, вроде Афганистана, Украины и Израиля. Как считает The American Conservative, «любительские» провалы из-за «неудачных, непоследовательных, рефлективных односторонних действий» уже можно назвать доктриной американского лидера.

Американские удары по Йемену стали ответом на успешные акции повстанцев-хуситов в Красном море против кораблей союзников Израиля. Байден, как и много раз до этого, не консультировался с Конгрессом или кем-либо еще, прежде чем отдать приказ об атаке. Издание отмечает, что этот шаг стал очередной «поркой» тех, кто больше не испытывает особого страха, уважения или хотя бы опасений относительно американской мощи.

По мнению авторов публикации, акция устрашения вписывается в ряд прошлых провалов администрации Байдена. Первым стал Афганистан, эвакуация из которого была похожа на «свободное падение». Кроме того, американский президент не стал доводить операцию до конца — в ней не продумывалась логистика и не решался вопрос с беженцами.

За Афганистаном последовала Украина, где Белый дом решил разыграть «пожелтевшее виденье холодной войны», в котором американское оружие в руках бойцов-любителей, разведка и космическое нацеливание быстро разгромят решительного противника. Однако стратегия не сработала и когда выяснилось, что другого плана нет, Вашингтон решил продолжать вливать ресурсы в конфликт, у которого нет четкого конца и в котором нельзя выиграть.