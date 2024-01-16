Оnet: визит Туска в Киев не устранит разногласия между Польшей и Украиной

Визит Туска станет поводом для того, чтобы выразить политическую поддержку Украине, а не для того, чтобы разрешить споры между Варшавой и Киевом, которые имеют противоположные экономические интересы, говорится в публикации. Польшу и Украину неизменно разделяют вопросы сельскохозяйственной продукции, импорт которой привел к глубоким переменам на польском рынке, констатирует портал. Проблемой также являются вопросы дискриминации польских перевозчиков на Украине и вызванные этим протесты на польской стороне границы. ТАСС