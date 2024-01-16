$87.68-0.4696.07-0.68
Войти в почту

Onet: визит Туска в Киев не устранит польско-украинских противоречий

Визит польского премьер-министра Дональда Туска в Киев едва ли будет способствовать разрешению польско-украинских противоречий. Об этом пишет польский интернет-портал Onet.pl.

В Польше заявили, что визит Туска в Киев не разрешит противоречия между странами
© globallookpress.com

По информации портала, визит Туска призван выразить политическую поддержку Украине, но он не сможет разрешить споры между Варшавой и Киевом, так как они основаны на экономических противоречиях.

Отмечается, что между Польшей и Украиной традиционно существуют противоречия, касающиеся сельскохозяйственной продукции. Импорт украинских сельскохозяйственных товаров привел к изменениям на польском рынке. Еще одной проблемой является дискриминация польских перевозчиков на Украине, которая привела к протестам на границе со стороны Польши.

Авторы публикации указывают на то, что Киев не готов к диалогу с польской стороной, а в украинских СМИ все чаще появляются публикации антипольского характера.

До этого заместитель министра иностранных дел республики Анджей Шейна говорил, что правительству и жителям Польши стоит подготовиться к новой волне украинских беженцев.

В мире
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости