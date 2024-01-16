В Турции заявили о неготовности Запада к разрешению конфликта на Украине

Турецкая сторона не видит готовности стран Запада к урегулированию украинского конфликта, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре по итогам встречи по «формуле мира» в швейцарском Давосе. Как он отметил, существует риск того, что ситуация на Украине зайдет в тупик.

«К сожалению, пока не видим готовности западных партнеров к урегулированию. Нынешняя ситуация рискует стать тупиковой. Господин президент (Турции. — NEWS.ru) неоднократно повторял, что в мирном процессе не будет проигравших. Мы продолжаем свои посреднические усилия с надеждой на то, что конфликт удастся урегулировать», — сказал собеседник агентства.

Он также высказался за возобновление диалога между Москвой и Киевом в рамках стамбульского процесса. По мнению дипломата, этого могло бы способствовать прекращению огня.