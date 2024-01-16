В ЕС нашли способ помогать Украине в условиях усталости Запада от конфликта

«На Западе говорят об усталости от войны, о том, что во многих странах снижается готовность продолжать поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе против российских атак. Если окажется, что государственная поддержка со стороны внешнего мира уменьшится, это будет означать, что добровольные усилия и гранты станут еще более важными. С политической стороны нам нужно упростить оказание помощи», — говорится в обращении депутата, адресованного министру международного развития, сотрудничества и внешней торговли Йохану Форселлу.