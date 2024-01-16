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Маск понадеялся на организацию мирного саммита по Украине

Миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск выразил надежду на организацию мирного саммита по Украине по просьбе главы государства Владимира Зеленского. Об этом бизнесмен написал на своей странице в социальной сети X.

Маск отреагировал на просьбу Зеленского организовать мирный саммит по Украине
© Reuters

Так Маск отреагировал на слова президента Швейцарии Виолы Амхерд, которая заявила, что Зеленский попросил ее организовать мирный саммит «высокого уровня» по Украине.

15 января украинский лидер прибыл в Швейцарию с официальным визитом.

«Зеленский спросил меня, не хотела бы Швейцария также организовать мирный саммит высокого уровня», — сказала Виола Амхерд, добавив, что согласилась организовать подобную конференцию.

Ранее Илон Маск раскритиковал помощь США Украине. Миллиардер подчеркнул, что поддерживает Киев. При этом Маск отметил, что «это вечная война безо всякого прогресса».

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