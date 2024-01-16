Маск отреагировал на просьбу Зеленского организовать мирный саммит по Украине

Миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск выразил надежду на организацию мирного саммита по Украине по просьбе главы государства Владимира Зеленского. Об этом бизнесмен написал на своей странице в социальной сети X.

Так Маск отреагировал на слова президента Швейцарии Виолы Амхерд, которая заявила, что Зеленский попросил ее организовать мирный саммит «высокого уровня» по Украине.

15 января украинский лидер прибыл в Швейцарию с официальным визитом.

«Зеленский спросил меня, не хотела бы Швейцария также организовать мирный саммит высокого уровня», — сказала Виола Амхерд, добавив, что согласилась организовать подобную конференцию.