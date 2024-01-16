В Нью-Йорке ввели комендантский час для мигрантов

Комендантский час в центрах пребывания мигрантов ввели власти Нью-Йорка из-за многочисленных жалоб местных жителей на попрошайничество. Теперь приезжие обязаны находиться в ночлежках с 23:00 до 6:00. Об этом пишет РИА Новости.

Агентство напоминает, что проблема мигрантов стала беспокоить городские власти всерьез после того, как губернатор Техаса Грэг Эбботт в 2022 году принял решение отправлять нелегалов, которые пробрались в США из Мексики, глубже в страну, в том числе в Нью-Йорк. Теперь толпящихся и выпрашивающих деньги мигрантов можно увидеть на Манхэттене в центре Нью-Йорка даже ночью.

До этого газета The New York Post сообщала, что в мэрии Нью-Йорка решили ввести комендантский час для мигрантов после жалоб местных жителей. Последние отмечают, что просители убежища «стучатся в каждую дверь, выпрашивая еду и одежду».

На данный момент комендантский час коснется только четырех центров временного пребывания: двух в районе Квинс, одного в Бруклине и одного на Манхэттене. Мигрантов обязали ежедневно отмечаться в приютах, подтверждая, что находятся в нем с 23.00 до 6.00.