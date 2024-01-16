Четырехлетняя девочка установила рекорд при покорении Эвереста

Четырехлетняя Зара Шифра стала самой юной девочкой, поднявшейся на высоту 5364 метра при восхождении на Эверест. Малышку и ее семилетнего брата взял в экспедицию отец.

Заре 4 года и 5 месяцев, она гражданка Чехии и Канады, но проживает с родителями в Малайзии. Вместе с отцом и братом она прошла по Гималаям около 270 километров.

Девочку с юных лет тренируют родители. По словам отца Зары, в воспитании они придерживаются принципов традиционного образа жизни местных племен. Так, его дочь никогда не купается в теплой воде и часто принимает ванну со льдом. Поэтому ей были не страшны низкие температуры в горах до минус 25 градусов. Кроме того, семья часто совершает длительные путешествия по пересеченной местности. В прошлом году вместе с Зарой они прошли 2200 километров по джунглям.

Зара стала самой маленькой девочкой, но не самым юным ребенком на Эвересте. До нее на той же высоте побывал двухлетний Хейзел Матулис с родителями и тремя старшими братьями и сестрами (6-11 лет). Однако Зара совершила свое путешествие зимой, что намного сложнее, пишет Bild.