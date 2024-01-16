Зеленский высказался об участии Китая в мирных переговорах по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев заинтересован в участии Китая в урегулировании конфликта по так называемой "формуле мира". Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амхерд, сообщает РИА Новости.

По его словам, Украина открыта для всех государств мира, которые уважают ее суверенитет и территориальную целостность. Зеленский подчеркнул крайнюю важность присутствия на саммите "по формуле мира" лидеров стран "глобального Юга".

Глава Украина отметил большую роль, которую в мире играет Китай, поэтому Киеву хотелось бы, что Пекин тоже принял участие в "формуле мира" и саммите. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев сожалеет о том, что Китай не принимает участие в обсуждении "формулы мира", предложенной Владимиром Зеленским.