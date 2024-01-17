На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области

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В Днепропетровской области произошли взрывы, об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Днепропетровской области», — говорится в публикации. Подробности не уточняются.

По Украины, в регионе объявлялась воздушная тревога, в настоящее время последовал отбой. Также сигналы звучат в Кировоградской и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.