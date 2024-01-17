На Украине обеспокоились последствиями выборов в США

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал США сохранять фокус на мировых проблемах, в том числе на украинской ситуации. Его цитирует РИА Новости.

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«Америка важна для глобальной стабильности, и Америка должна оставаться сфокусированной на мировых проблемах, и Украина — одна из них», — сказал он.

Министр иностранных дел Украины также обеспокоен первым днем после выборов в США.

По его словам, важно, чтобы американская политическая система была сфокусирована и не застряла во внутренних конфликтах. Кулеба отметил, что Вашингтону не следует растрачивать ресурсы на решение проблем в политике. При этом независимо от выбора США, Киев будет работать с такой реальностью, добавил он.