Массовые изъятия детей у беженцев из Украины в Европе показывают, что украинцев там считают третьим сортом. Такое заявление сделал в своей статье, опубликованной на сайте «Смотрим», лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, минимальное количество случаев изъятия детей у украинцев в Европе составляет 400. Официально же заявляется, что это число составляет «минимум 240».

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«Точной статистики нет, никто ничего сказать толком не может. Некоторые страны ЕС, например, Германия, статистику изъятий не дают, как будто это государственная тайна», — отметил Медведчук.

Он указал, что причинами изъятия детей у украинцев в Европе может стать, что угодно.. В качестве примера Медведчук привел Викторию Щелко, у которой в Великобритании забрали ее десятилетнюю дочь Злату за отказ матери селиться в социальное жилье, несоответствующее элементарным санитарным нормам.

«Забрать ребенка могут по множеству причин: дернули за руку — агрессия, громко крикнули — психологическое давление, оставили дома одного — невнимание. Поводом может стать детский плач, семейная ссора, в которой ребенок даже участия не принимал, поскольку ему на такое смотреть не полагается», — добавил он.

Кроме того украинским детям опасно «не посещать всевозможные уроки сексуальной толерантности», отказаться от которых не получится ни по религиозным, ни по политическим убеждениям. В таких случаях родителей просто объявят «неблагонадежными, а детей — попавшими под опаснейшее влияние».

«Еще один распространенный случай: некоторые страны ЕС не признают украинского опекунства. То есть забрать украинских детей могут целым детским домом семейного типа или без всяких причин у вполне законных приемных родителей. Просто что-то не понравилось в документах, и семью разлучают. Забирают детей и прямо из роддома. Пока мать приходит в себя после родов, новорожденного уже куда-то увозят. Ведь она по тем законам беженка, то есть нищая, а потому прав на ребенка не имеет», — рассказал Медведчук.

По мнению экспертов, которое приводит лидер партии, власти европейских стран делают это, чтобы закрыть «серьезную демографическую яму и восполнить увядающий генофонд». Однако главной причиной является выполнение плана ювенальной полицией, для которой украинские беженцы выглядят «легкой добычей».

Медведчук подчеркнул, что оказавшимся в таких ситуациях людям остается надеяться только на себя, поскольку на Украине их также не спешат защищать, опасаясь скандалов.

«Все это говорит о том, что украинцев в Европе считают третьим сортом. И сказки Зеленского о том, что ими в Европе все восхищаются, совершенно не соответствуют действительности», — считает он.