В Испании заявили о застое в ситуации на Украине

Министр иностранных дел Испании Хосе Альбарес не стал опровергать высказывание испанского журналиста, который описал нынешнюю ситуацию в вооруженном конфликте на Украине как застой. Газета.Ru
«Ситуация на Украине, кажется, застопорилась», — констатировал министр. Он подчеркнул, что Испания будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо, пока не восстановится мир в рамках Устава ООН. «А это значит восстановить свой суверенитет и территориальную целостность», — уточнил он. Lenta.ru
Ранее министерство обороны королевства заявило, что вооруженные силы Испании обучили около 3,5 тысячи украинских военных. Отмечается, что 89 украинских солдат также были переведены на территорию страны для лечения. ТАСС