В Испании заявили о застое в ситуации на Украине

Министр иностранных дел Испании Хосе Альбарес не стал опровергать высказывание испанского журналиста, который описал нынешнюю ситуацию в вооруженном конфликте на Украине как застой. Газета.Ru

«Ситуация на Украине, кажется, застопорилась», — констатировал министр. Он подчеркнул, что Испания будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо, пока не восстановится мир в рамках Устава ООН. «А это значит восстановить свой суверенитет и территориальную целостность», — уточнил он. Lenta.ru