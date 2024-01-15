В украинском Днепре предложили создать группы розыска военнообязанных

Отмечается, что такая норма предусматривается документом, который пока не был принят. В соответствии с ней местные власти предлагают развернуть в помещениях районных администраций специальные участки для оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов, а также привлечь к работе сотрудников военкоматов. Оповещением при этом планируют заниматься в том числе по местам проживания и работы мужчин.