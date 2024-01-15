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В украинском городе предложили создать группы розыска военнообязанных

В городском совете украинского Днепра предложили создать группы розыска военнообязанных. Об этом со ссылкой на проект решения исполкома горсовета сообщает издание «Страна.ua».

В украинском Днепре предложили создать группы розыска военнообязанных
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Отмечается, что такая норма предусматривается документом, который пока не был принят. В соответствии с ней местные власти предлагают развернуть в помещениях районных администраций специальные участки для оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов, а также привлечь к работе сотрудников военкоматов. Оповещением при этом планируют заниматься в том числе по местам проживания и работы мужчин.

Ранее командир пятой отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Тарасенко заявлял о критической ситуации в ВСУ, связанной со средним возрастом бойцов, который после очередной волны мобилизации составляет более 40 лет. По его словам, в украинскую армию нередко забирают даже людей с серьезными заболеваниями.

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