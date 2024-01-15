Экспедиторы ФРГ присоединились к акции протеста фермеров в Берлине

Немецкие экспедиторы приняли решение также поучаствовать в акции протеста против властей страны в центре Берлина, которую уже проводят германские фермеры. RT на русском

"Нашей отрасли тоже надоело", - заявил руководитель Федеральной ассоциации по грузовым автомобильным перевозкам, логистике и утилизации отходов ФРГ (BGL) Дирк Энгельхардт, выступая перед собравшимися на демонстрации у Бранденбургских ворот. Он подверг критике некоторые решения властей Германии, в частности, повышение дорожных сборов с водителей грузовых транспортных средств. Энгельхардт указал на то, что для преобразований в отрасли с упором на экологичность не хватает инфраструктуры, например, зарядных станций. ТАСС