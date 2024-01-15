Украина перестала существовать как государство, а страны Запада продолжают делать вид, что это не так, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Lenta.ru

Он назвал это "печальной правдой" и выразил сожаление, что США "продолжат делать вид, что Украина существует" до тех пор, пока окончательно не поймет, что "это совершенно точно не так". Российская газета