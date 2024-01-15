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В США заявили о прекращении существования Украины как государства

Украина перестала существовать как государство, а страны Запада продолжают делать вид, что это не так, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Lenta.ru

Он назвал это "печальной правдой" и выразил сожаление, что США "продолжат делать вид, что Украина существует" до тех пор, пока окончательно не поймет, что "это совершенно точно не так". Российская газета

Он отметил, что Украина опустела: миллионы граждан покинули страну, рождаемость критически снизилась, а потери вооруженных сил страны измеряются сотнями тысяч. Макгрегор напомнил, что на поле боя Украина потеряла 500 тысяч солдат, что было ожидаемо. Вечерняя Москва

В США заявили о прекращении существования Украины как государства
© РИА Новости
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