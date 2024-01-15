СМИ: глава правительства Нигера намерен посетить Россию

Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн в сопровождении министров обороны, нефти, спорта, торговли и других в понедельник отправился в поездку, в ходе которой они намерены посетить Иран, Россию, Сербию и Турцию. Об этом сообщило издание Mondafrique со ссылкой на источник в правительстве.

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Как отмечается, новые власти Нигера намерены диверсифицировать партнерства в области обороны, сельского хозяйства, энергетики, а также развивать отношения в сфере торговли нефтью и медицинским оборудованием.