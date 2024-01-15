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СМИ назвали главное достижение встречи по Украине в Давосе

Встреча советников по нацбезопасности, посвященная украинской «формуле мира», стала местом разговоров без реального придвижения к намеченной цели. Как отмечает Financial Times, основным достижением мероприятия в Давосе стало более крупное фото с большим числом участников, чем в прошлый раз.

В материале подчеркивается, что переговоры проходили без участия России, из-за чего никакого прогресса в заключении реального мирного соглашения не произошло. По мнению авторов, прекращение боевых действий невозможно без учета мнения Москвы и контактов с российскими властями.

Bloomberg: встреча в Давосе по формуле мира Киева завершилась без четкого плана

За время встречи представители 83 делегаций не смогли принять ни одного совместного документа. Кроме того, ни один иностранный чиновник не остался на украинскую пресс-конференцию в конце мероприятия. Еще одним негативным фактором стал отказ Китая участвовать в переговорах.

Напомним, что четвертая встреча советников по украинской «формуле мира» прошла в Давосе 14 января. Еще три мероприятия подобного формата состоялись в 2023 году. В переговорах приняли участие представители 83 государств, что больше, чем в предыдущих на Мальте осенью 2023 года.

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