СМИ назвали главное достижение встречи по Украине в Давосе

Встреча советников по нацбезопасности, посвященная украинской «формуле мира», стала местом разговоров без реального придвижения к намеченной цели. Как отмечает Financial Times, основным достижением мероприятия в Давосе стало более крупное фото с большим числом участников, чем в прошлый раз.

В материале подчеркивается, что переговоры проходили без участия России, из-за чего никакого прогресса в заключении реального мирного соглашения не произошло. По мнению авторов, прекращение боевых действий невозможно без учета мнения Москвы и контактов с российскими властями.

За время встречи представители 83 делегаций не смогли принять ни одного совместного документа. Кроме того, ни один иностранный чиновник не остался на украинскую пресс-конференцию в конце мероприятия. Еще одним негативным фактором стал отказ Китая участвовать в переговорах.