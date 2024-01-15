В Минске предложили интенсифицировать сотрудничество с Душанбе

Проработать направления для интенсификации сотрудничества с Таджикистаном инициировал президент Беларуси на встрече 15 января с главой дипломатической миссии этой центрально-азиатской страны Бахтоваром Сафарзодой.

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Данное предложение, информирует БЕЛТА, Александр Лукашенко сформулировал, в том числе, с учетом падения товарооборота в последнее время. В этой связи глава государства, обращаясь к послу, сообщил, что в ближайшее время переговорит с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном о том, "чтобы определить направления интенсификации отношений. А вы как посол весьма активный, перспективный дипломат, думаю, внесете свой вклад в развитие наших отношений".

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Подчеркнув, что экономика и торгово-экономическое сотрудничество являются базой для любых межгосударственных отношений, Лукашенко констатировал, что уровень товарооборота даже в $100 млн - это почти ничто для партнеров по СНГ с учетом имеющегося потенциала.

Правда, уточняют эксперты, в республике зарегистрировано девять предприятий с таджикским капиталом, в том числе два совместных и семь иностранных. А в Таджикистане действует более двадцати субъектов товаропроводящей сети белорусских предприятий и одно совместное предприятие.

В октябре 2022 года в ходе визита президента РБ в Таджикистан была подписана дорожная карта двустороннего сотрудничества до 2026 года. Документ состоит из 39 пунктов. Из них 6 выполнено, а 33 находятся в стадии реализации.

В ходе беседы белорусский руководитель заверил своего визави, что у республики "есть все необходимое, в чем нуждается Таджикистан. И в области промышленности, и сельского хозяйства, и поставок автомобильной техники, особенно большегрузов". Кроме того, белорусы готовы оказать значительную помощь и поддержку Таджикистану по разработке в горнорудной промышленности.

Словом, резонно добавил президент, закрытых тем в отношениях с Таджикистаном нет, и Беларусь готова сотрудничать, в том числе в сфере военно-промышленного комплекса, уточнив, что в вопросах "обеспечения безопасности дружественной страны Минск уже сделал немало шагов".

Обе страны, по словам Лукашенко, хорошо знают возможности друг друга, а между народами двух стран, равно как и лидерами этих государств сложились давние дружественные и доверительные отношения. Он попросил дипломата передать президенту Таджикистана самые теплые и добрые поздравления в связи с наступившим Новым годом.

"Очень хочу, чтобы он был для таджикского народа, Таджикистана и вашего лидера самым успешным", - пожелал глава государства.