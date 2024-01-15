В Британии предложили Украине выпустить «репарационные облигации»

Британский бизнес-журналист Хьюго Диксон рассказал в своем материале для Reuters об «инновационной идее» финансирования Украины: эксперты считают, что страна могла бы привлечь деньги, выпустив «репарационные облигации». Такие облигации предлагается подкрепить будущими требованиями о возмещении ущерба.

Как отметил Диксон, было бы лучше, если бы сторонники Украины просто дали ей больше денег, но многие страны сталкиваются с усталостью от украинского кризиса. Президенту США Джо Байдену пока так и не удалось убедить Конгресс одобрить новое финансирование Киева на 60 миллиардов долларов. А Венгрия заблокировала запланированную ЕС помощь Украине на 50 миллиардов евро.

Усилия по передаче Украине замороженных активов Центробанка России также продвигаются медленно. Не только юристы спорят о том, законна ли такая конфискация — политики также сомневаются, что это было бы разумно.

По словам Диксона, выпуск «репарационных облигаций» позволил бы обойти эти проблемы. В рамках этой идеи Украина продавала бы ценные бумаги, которые принесут прибыль только в том случае, если Киев получит репарации. Проценты также подлежали бы выплате только в том случае, если Киев получит компенсацию.

У держателей таких облигаций не было бы прав на замороженные активы России. Но эти активы могли бы стать наиболее вероятным источником денежных средств для выплат, заявил Диксон.

Он подчеркнул, что других источников для выплат нет, так как западные страны не смогут навязать свою волю России. Совет Безопасности ООН никогда не проголосует за создание компенсационной комиссии, поскольку Россия входит в пятерку стран, обладающих правом вето.