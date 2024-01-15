Министерство обороны Эстонии разработало стратегию для стран Запада, которая должна помочь Украине одержать победу в конфликте с Россией за три года. Об этом пишет ERR.

Как следует из текста, разработанный документ предназначен для всех союзников Киева формата «Рамштайн». Главный тезис заключается в том, что Запад не должен бояться помогать Украине в конфликте с Россией, отмечается в материале.

Стратегия утверждает, что при консолидации усилий стран Запада вклад в Украину «нужен совсем небольшой».

«Например, ВВП всех стран участниц рабочей группы Рамштайн составляет 47 триллионов евро, из которых на помощь Украине было направлено лишь 0,2 процента. При этом ВВП России оценивается лишь в 2 триллиона евро», — говорится в тексте.

Кроме того, западным странам необходимо нарастить производство оборонно-промышленного комплекса, считают в Эстонии. При наличии политической воли сроки увеличения производства можно существенно ускорить, пишет ERR.