Трамп посоветовал экоактивистам пойти «домой к мамочке»

Экс-президент США Дональд Трамп заявил молодым экоактивистам, устроившим протест на его предвыборном выступлении в Айове, чтобы они «шли домой к маме» и «повзрослели». Об этом сообщает Daily Mail.

Группа протестующих прервала митинг Трампа в штате Айова 14 января. Экоактивисты принесли с собой плакаты с надписями «Трамп: климатический преступник».

«Спасибо, дорогая, спасибо. Ничего страшного. Иди домой к мамочке, тебя мама ждет. Иди домой к маме», — сказал Трамп одной из протестующих.

Позже он обратился к свои сторонникам, заявив, что экоактивисты борются с нефтью, чтобы «закрыть» США.

«Они вырастут. Такие молодые, такие незрелые», — добавил Трамп.