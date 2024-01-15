Канцлер ФРГ и глава МИД Бербок вышли на акцию против правых экстремистов

В города Германии, в том числе в Берлине и Потсдаме, 14 января прошли акции протеста с участие около 10 тысяч человек против правых экстремистов, среди них были канцлер страны Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок. Об этом сообщает Die Zeit.

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Акция проводилась из-за скандала вокруг правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). 10 января издание Correctiv обнародовало расследование, в котором утверждалось, что в ноябре минувшего года высокопоставленные члены АдГ встречались со сторонниками неонацистских взглядов, в том числе юристами, политиками, предпринимателями, врачами. Участники встречи рассматривали возможность выслать из Германии миллионы человек: просителей убежища, иностранцев с видом на жительство и "неассимилированных граждан".