Глава МВД Франции считает, что новое правительство страны не просуществует долго

Перестановки в кабмине Франции обусловлены стремлением добиться лучших результатов для президентской партии «Ренессанс» на предстоящих выборах в Европарламент, которые пройдут летом 2024 года, однако правительство не просуществует долго в нынешнем составе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МВД Жеральда Дарманена.

Он назвал это «электрошоком» для победы на выборах в Европарламент. Министр намекнул, что не намерен задержаться на длительное время на своем посту. Он заявил, что его миссия — добиться успеха на Олимпийских играх, имея в виду обеспечение мер безопасности во время Игр. «После этого в МВД сменится цикл», — указал Дарманен, подчеркнув, что ему и его коллегам понадобится «политическая передышка».

Глава министерства внутренних дел не намерен больше продвигать новые законы в парламенте после того, как его проект закона о миграции привел к расколу в президентской партии и в кабмине. Пока глава правительства будет общаться с депутатами, Дарманен намерен много ездить по провинциям и за границу, чтобы почерпнуть новые идеи и подготовиться к тому, что предстоит после четырех лет в министерстве внутренних дел.

Таким образом Дарманен прокомментировал возможный недолгий срок существования нынешнего правительства. В то же время, по его словам, новый премьер Габриэль Атталь был прав, согласившись на такую работу, поскольку «не мог отказаться служить своей стране».