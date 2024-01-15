FT сообщила о блокировании властями Турции VPN-сервисов перед выборами

Власти Турции перед выборами могут заблокировать доступ к ряду популярных VPN-сервисов. Об этом, ссылаясь на имеющиеся у нее документы, сообщает британская газета Financial Times (FT). По информации издания, Управление информационных технологий и коммуникаций Турции потребовало от местных интернет-провайдеров прекратить доступ к 16 VPN-сервисам. Предполагается, что причиной такого требования стали местные выборы, которые будут проведены в стране в марте.

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По имеющимся данным, регулятор выдвинул требование провайдерам сообщать ему о том, как продвигается блокировка VPN-сервисов. Газета сообщает, что доступ к VPN в Турции сейчас стал значительно сложнее.