FT сообщила о блокировании властями Турции VPN-сервисов перед выборами

Власти Турции перед выборами могут заблокировать доступ к ряду популярных VPN-сервисов. Об этом, ссылаясь на имеющиеся у нее документы, сообщает британская газета Financial Times (FT). По информации издания, Управление информационных технологий и коммуникаций Турции потребовало от местных интернет-провайдеров прекратить доступ к 16 VPN-сервисам. Предполагается, что причиной такого требования стали местные выборы, которые будут проведены в стране в марте.
По имеющимся данным, регулятор выдвинул требование провайдерам сообщать ему о том, как продвигается блокировка VPN-сервисов. Газета сообщает, что доступ к VPN в Турции сейчас стал значительно сложнее.
Ранее исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Ренат Лашин заявил, что VPN-сервисы несут в себе множество рисков. К самым очевидным относятся заражение вирусом, кража персональных данных, утечки, отсутствие шифрования и т.д. Также Лашин отметил, что есть ряд менее заметных, но при этом довольно опасных угроз.