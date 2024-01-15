Румыния и Украина договорились налаживать сотрудничество в области безопасности

Бухарест и Киев начали переговоры о сотрудничестве в области безопасности. Об этом говорится в сообщении румынского МИД о консультациях в Давосе государственного секретаря по стратегическим делам МИД Румынии Юлиана Фоты с заместителем руководителя офиса президента Украины Игорем Жовквой и заместителем министра иностранных дел Украины Николаем Точицким на полях встречи советников по национальной безопасности в рамках Всемирного экономического форума.