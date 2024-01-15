СМИ: встреча в Давосе по формуле мира Киева завершилась без четкого плана

Встреча в Давосе советников по национальной безопасности по киевской "формуле мира" завершилась без четкого плана. Об этом сообщает американское издание Bloomberg. По информации источника, Украина не смогла заручиться поддержкой своего мирного плана среди стран глобального Юга.

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Отмечается, что ЮАР и Бразилия заявили о необходимости учитывать интересы России, которая не была приглашена на встречу. При этом глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отметил, что встреча прояснила вопросы для обсуждения, но ни Украина, ни РФ не готовы пойти на уступки. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев планирует провести несколько саммитов по своей "формуле мира".