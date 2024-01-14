Некоторые страны Юга на встрече по украинской "формуле мира" в Давосе подчеркнули необходимость учитывать озабоченности России. Об этом журналистам сообщил высокопоставленный представитель Евросоюза после переговоров.

"В то время как партнеры Глобального Юга в целом выразили сочувствие судьбе украинцев и их страданиям, некоторые [страны Юга] подчеркнули необходимость учитывать озабоченности России", - сказал он, подчеркнув, что среди участников из Юга были представители "Бразилии и Южной Африки, которые принимали особенно активное участие в обсуждениях".

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В целом в мероприятии приняли участие около 83 делегаций, включая 18 партнеров из Азии и 12 из Африки.

По словам дипломата, Киев представил "итоги работы рабочих групп по ряду пунктов мирного плана: пункт 6 о выводе российских войск и прекращении боевых действий, пункт 7 о правосудии, пункт 8 о защите окружающей среды, пункт 9 о предотвращении эскалации и пункт 10 о подтверждении окончания войны".

"Обсуждались также продовольственная безопасность и гуманитарные вопросы, в том числе похищение детей Украины", - добавил он.

Как ранее указывал президент РФ Владимир Путин, российские власти абсолютно легально вывозили детей из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье, никогда не выступали против их воссоединения с семьями.

Источник в ЕС рассказал, что "западные партнеры Украины выразили однозначную поддержку Украины и ее мирного плана, призвав Глобальный Юг разъяснить России важность соблюдения Устава ООН и его основных принципов в интересах глобальной безопасности".

"Украина предложила провести мирный саммит на уровне лидеров в ближайшем будущем, опираясь на подготовительную работу прошлого года", - добавил он.

По словам дипломата, "ЕС подтвердил свою поддержку принципов мирного плана президента Владимира Зеленского из десяти пунктов и свое обязательство продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, с уверенностью, что предстоящий Евросовет примет необходимое решение по пакету экономической поддержки в €50 млрд".

"Формула мира" Киева

В Давосе 14 января прошла созванная по инициативе Швейцарии и Украины четвертая встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской "формуле мира". В 2023 году состоялись три встречи в формате этой формулы. Последняя из них прошла на Мальте 28-29 октября 2023 года.