Офис Зеленского выступил против заморозки конфликта на Украине

Офис Зеленского заявил, что власти Украины не согласны на заморозку конфликта
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что власти Украины не согласны на заморозку конфликта.
«Мы никогда не соглашались и не принимали никакой заморозки конфликта», — цитирует его РИА Новости.
Ранее украинский политолог Дмитрий Корнейчук высказал мнение, что Владимир Зеленский осознаёт необходимость перемирия с Россией.
Сын экс-лидера США Дональд Трамп — младший заявил, что единственным способом, который позволит завершить конфликт на Украине, является урезание финансирования.