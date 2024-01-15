Офис Зеленского выступил против заморозки конфликта на Украине

Бывший верховный главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил в беседе с американским журналом Newsweek, что Украина проиграет в конфликте с Россией, если Запад ничего не предпримет.

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«Если мы не предпримем ничего иного, кроме того, что мы делаем сейчас, Украина в итоге проиграет», — сказал он.

При этом Бридлав подчеркнул, что причиной этому послужит тот факт, что у России больше людей и ресурсов.

Также, по его словам, если Запад откажется помогать Киеву, это приведёт к «ещё десяткам тысяч потерь среди украинцев».