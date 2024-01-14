Новый президент Тайваня выступил с заявлением

Тайвань стремится к продвижению мира, демократии и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе, над чем страна будет работать совместно с США. Такое заявление сделал победивший на президентских выборах Лай Циндэ в соцсети X (бывший Twitter).

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Этим постом Циндэ ответил на поздравление госсекретаря США Энтони Блинкена с победой на выборах.

«Тайваньско-американское партнерство определяется нашими общими ценностями и интересами», — отметил глава Тайваня.